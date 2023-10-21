Депутат объяснил слова про не поддерживающую Путина «гниль»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев объяснил свои заявления об «оставшейся гнили» в российском обществе, которые он произнес в эфире федерального канала. Комментарий парламентария публикует издание «Чита.Ру».

«Я бы хотел, чтобы в нашем обществе, которое на 80 процентов доверяет президенту [Владимиру Путину], чтобы вся эта гниль, которая осталась, она была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена», — заявил Гурулев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Парламентарий объяснил, что имел в виду не всю оппозицию, а только часть людей, которые предлагают России завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. По мнению Гурулева, есть оппозиционеры, которые не поддерживают Путина, «но идут верным курсом, предлагают какие-то варианты тех или иных проблем для достижения целей», а есть «не то что бы иноагенты, а та оппозиция, которая говорит, что надо срочно завершить СВО».

«Как завершить? Сдаться? Когда вопрос такой задаешь — сразу начинается: ну вы знаете, надо подумать, пойти на компромисс. Ну то есть, по сути, сдаться. А сдаться — это значит люди пророчат поражение свой родине, раскол государства и его уничтожение. Это оппозиция или враги? Наверное, это враги, правда? А коль это враги, то к ним надо относиться как к врагам», — объяснился Гурулев.

Гурулев перечислил, к кому надо относиться как к врагам. В первую очередь, это иностранные агенты, «которые сегодня желают нашей стране поражения». Конкретных имен депутат не назвал. Помимо них, порицания заслуживают россияне, присоединяющиеся к отрядам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Как с ними надо обходиться? Смотреть или уничтожать?» — задался вопросом депутат Госдумы.