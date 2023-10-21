В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии в РФ
В МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в Москве Ян Ондржейка, сообщается на сайте дипломатического ведомства. Ему был заявлен решительный протест и изложена российская позиция по ситуации на Украине, в том числе в контексте измышлений Киева «о мнимой причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к ударам по гражданской инфраструктуре в н.п. Гроза».
Дипломату было жестко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью «нанести России стратегическое поражение», накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего регион, — говорится в сообщении.
Дипломату также сообщили, что на этом фоне попытки Праги выступать «поборником прав человека» выглядят несостоятельными. Кроме того, в МИД указали на отсутствие оснований «поучать других».