В МИД России высказались о безвизовом режиме с Китаем

Россия и Китай работают над новым соглашением, которое поспособствует углубление безвизового режима между странами. Об этом высказался директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, передает РИА Новости.

С 1 августа в России запустили групповые безвизовые поездки в Китай. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов пообещали дать туркомпаниям подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры в Китай.

Сейчас, по словам Климова, идет работа над уменьшением туристических групп и увеличением срока пребывания в Китае вплоть до трех недель.

«Минэкономразвития России с китайскими партнерами ведется работа по согласованию текста нового соглашения, предусматривающего сокращение минимального состава туристических групп до 3 человек, увеличение срока их пребывания до 21 дня и внедрение электронного документооборота», — рассказал Климов.