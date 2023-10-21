В России предложили ввести «некурящий» выходной

Некурящие российские работники могут получить один дополнительный выходной в месяц. Такую инициативу выдвинул депутат Госдумы Султан Хамзаев, сообщает РИА Новости.

Хамзаев написал письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко, где изложил свою идею.

Парламентарий предложил прописать в Трудовом кодексе РФ, что равнодушным к никотину гражданам полагается «дополнительный выходной день в месяц».

Хамзаев считает, что это мотивирует людей бросить вредную привычку, которая ведет к болезням и ожирению.

Депутат также полагает, что работодателя следует обязать выплачивать компенсации сотрудникам, занимающимся физкультурой и спортом. Для этого нужно установить минимальный размер компенсации.