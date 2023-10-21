Захарова рассказала о реакции китайских бизнесменов на инициативу Литвы

Представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как китайских бизнесменов «накрыл гомерический хохот» при известии о санкциях против России. Так Захарова прокомментировала потенциальный запрет на поставки в Россию гвоздей, канцелярских кнопок и швейных иголок.

Издание EUobserver накануне сообщило, что Литва предложила включить в 12-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки канцелярских кнопок, гвоздей, швейных иголок и вязальных спиц. Так власти прибалтийской республики хотят «разрушить российские промышленные мощности».

При этом основная масса данных товаров производится в Китае и в самой России.

Захарова, узнав об этом предложении, рассказала в телеграм-канале, что год назад встречалась с китайскими деловыми кругами в Москве, и во время общения поступила новость, что в США приняли антироссийские санкционные меры, запрещающие поставку лифтов в Россию. Инициаторы сочли, что данная мера «парализует строительную отрасль в России».

«Когда я зачитала китайским коллегам эту новость, их накрыл гомерический хохот», – написала Захарова.

По словам представителя МИД РФ, китайцы буквально стонали, заливаясь смехом, подтверждая пословицу о том, что свято место пусто не бывает.

Захарова отметила, что у китайских производителей спиц и кнопок начнется истерика, когда они узнают о планах Литвы «разрушить российские промышленные мощности».