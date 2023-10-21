В Госдуме предложили вернуть доски почета на предприятиях

На российских предприятиях необходимо вернуть доски почета, считает депутат Государственной думы Никита Чаплин.

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"С первых лет советской власти на всех крупных предприятиях были введения доски почета. На красной доске размещали ударников предприятий, при этом как противоположность ей существовала черная доска, где размещали имена пьяниц и прогульщиков", – передает РИА Новости слова Чаплина.

Он считает, что доска позора не совсем корректна и не всегда объективна. Однако введение поощрения в виде досок почета с каким-либо вознаграждением – хорошее решение для передовиков предприятий.

По словам Чаплина, сейчас в России действует время героев СВО. Помимо этого, молодежь активно занимается добровольческими и благотворительными акциями.

Депутат добавил, что в организациях важно мотивировать сотрудников к добрым делам, а также участию в общественной сфере. Он подчеркнул, что уважения и особого почета сейчас точно заслуживают участники спецоперации. Чаплин сказал, что коллегам на предприятии надо знать своих героев.

"Мы много работаем с разными организациями, часто школы обращаются за помощью в проведении мероприятий. И я заметил, что даже не во всех школах есть доски почета", – заметил Чаплин.

По его словам, доски почета являются отдельной мотивацией, чтобы хорошо учиться и добиваться высот. Он считает, что доски почета в школах и других учебных заведениях с выпускниками-участниками СВО станут отличным примером для учеников.