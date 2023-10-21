Посол Антонов счел компиляцией доклад разведки США о вмешательстве РФ в выборы

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией домыслов и сплетен доклад разведывательного сообщества США о якобы вмешательстве России в выборы.

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Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства. Он подчеркнул, что с документом не был ознакомлен, информацию о нем опубликовали СМИ. " можем предположить, что этот опус является компиляцией откровенных домыслов, русофобских выпадов", - заявил посол. Антонов отметил, что так Белый дом "загнал российско-американские отношения" в тупик.