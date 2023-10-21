Посол Антонов счел компиляцией доклад разведки США о вмешательстве РФ в выборы
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал компиляцией домыслов и сплетен доклад разведывательного сообщества США о якобы вмешательстве России в выборы.
Слова дипломата приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства. Он подчеркнул, что с документом не был ознакомлен, информацию о нем опубликовали СМИ. " можем предположить, что этот опус является компиляцией откровенных домыслов, русофобских выпадов", - заявил посол. Антонов отметил, что так Белый дом "загнал российско-американские отношения" в тупик.
17 октября дипломат обратил внимание на недопустимость выпадов Вашингтона против руководства России. Он призвал американские власти сосредоточиться на глобальных мировых проблемах, таких как поддержание стратегической стабильности, борьба с терроризмом, изменение климата и других. Дипломат добавил, что недопустимо опускаться до непристойных характеристик.