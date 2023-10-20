Небензя: ЕС девальвирует свои ценности поставками техники Украине

"ЕС последовательно в течение многих лет готовил Украину к противостоянию с Россией, закрывая глаза на все те явления в этой стране, которые в собственных странах - членах были бы просто немыслимыми. Девальвируя таким образом собственные ценности, ЕС поставляет на Украину наступательное вооружение и военную технику в нарушение собственных норм о недопустимости подобных поставок в зоны конфликтов", - сказал он.