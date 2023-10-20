Мишустин разорвал важный договор с Финляндией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правой информации.
«Прекратить действие Соглашения между правительством РФ и правительство Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между РФ и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — говорится в распоряжении.
Мишустин поручил МИД РФ уведомить о принятом решении Финляндию.