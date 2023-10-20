Небензя: компас ОБСЕ окончательно сбился

"В условиях насаждаемой Западом конфронтации закономерно деградировала обладавшая изначально уникальным инструментарием для предотвращения конфликтов и мирного разрешения споров ОБСЕ. Сегодня у этой организации, в значительной степени состоящей из членов ЕС и НАТО, к сожалению, окончательно сбился компас. Усилиями прошлогоднего польского и действующего северомакедонского председательства в угоду продвигаемой западным лагерем повестки грубо попираются основополагающие для ОБСЕ правила консенсуса и правила суверенного равенства государств, навязывается украинизация всей повестки дня. В результате организация сейчас парализована и рискует полностью утратить системообразующую роль на общеевропейском пространстве", - сказал он.