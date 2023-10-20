Кадыров назвал геноцидом палестинцев операцию Израиля против ХАМАС

«Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», — заявил он и отметил, что военная операция Израиля настроила против них почти весь мир «за исключением таких же преступников и лицемеров, сидящих во власти ряда западных государств».