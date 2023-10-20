МИД РФ осудил посещение японскими политиками храма Ясукуни

Захарова в этой связи указала на то, что действия японских политиков в очередной раз наглядно продемонстрировали "деструктивную суть политического курса официального Токио, базирующегося на историческом ревизионизме и реваншизме, отрицании итогов Второй мировой войны и своей ответственности перед народами Азии за агрессию и кровопролитие, развязанные Японией в ходе варварской экспансионистской кампании в первой половине XX века".



"Японии следует раз и навсегда прекратить лицемерные попытки обеления позорных страниц собственной истории и отказаться от опасных планов ремилитаризации, однажды уже закончившихся для страны национальной катастрофой", - заключила официальный представитель МИД России.