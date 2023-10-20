Песков прокомментировал идею закрыть Балтику для РФ из-за ЧП с Вalticconnector
Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП как подрыв газопровода Вalticconnector между Эстонией и Финляндией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для России, передает ТАСС.
Песков призвал Ринкевичса подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков». Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность в том, что правда о виновных в теракте на «Северных потоках» «совсем скоро вскроется».
«Как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», - добавил Песков.
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если «подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны - ну, маловероятно, что другой страны», то «будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей».
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что подводный газопровод, который связывает Финляндию и Эстонию, «был поврежден извне, такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО».
Расследование повреждения Balticconnector сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, сообщила финская полиция. Возле поврежденного места газопровода был обнаружен тяжелый предмет. Ранее сообщалось, что контейнеровоз под названием New New Polar Bear вышел из Шанхая, проследовал по Северному морскому пути, зашел в Архангельск, а пунктом его назначения является Санкт-Петербург.