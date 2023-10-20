Песков прокомментировал идею закрыть Балтику для РФ

Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП как подрыв газопровода Вalticconnector между Эстонией и Финляндией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал идею президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтийское море для России, передает ТАСС.

Песков призвал Ринкевичса подумать, что делать с этим морем после того, как выяснятся виновные в подрыве «Северных потоков». Пресс-секретарь главы государства выразил уверенность в том, что правда о виновных в теракте на «Северных потоках» «совсем скоро вскроется».

«Как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», - добавил Песков.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что если «подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны - ну, маловероятно, что другой страны», то «будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сказал, что подводный газопровод, который связывает Финляндию и Эстонию, «был поврежден извне, такие действия можно расценить как атаку на инфраструктуру НАТО».