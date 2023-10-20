Песков: Правда о виновниках теракта на «Северных потоках» скоро вскроется

Правда о виновных в теракте на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» вскроется совсем скоро. Уверенность в этом 20 октября выразил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода Balticconnector.

Представитель Кремля также прокомментировал идею главы Латвии закрыть Балтику для РФ, призвав его подумать о закрытии моря для виновных в подрыве «Северных потоков».

Как писала «Парламентская газета», в ночь на 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были взорваны в районе датского острова Борнхольм. Из четырех ниток двух объектов в рабочем состоянии осталась лишь одна. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся актом международного терроризма, целью которого было подорвать энергобезопасность континента.

Агентство Reuters сообщало, что расследование подрыва газопроводов в Швеции планируют завершить к концу 2023 года, сейчас оно находится в «чувствительной фазе».

Работа подводного газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией была приостановлена 8 октября после того, как операторы зафиксировали нетипичное падение давления в морской части газопровода. Позднее финские и эстонские власти сообщили об утечке, ее удалось остановить после перекрытия трубопровода. Президент Финляндии Саули Ниинистё 10 октября заявил, что причиной могло стать «внешнее воздействие».