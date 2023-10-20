В МИД РФ рассказали, когда Россия проведет ядерное испытание

Рябков заявил, что Россия следит за ядерными испытаниями США
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва следит за ядерными испытаниями США. Об этом говорится на сайте российского дипломатического ведомства.
В сообщении также указывается, что в данный момент Россия проверяет информацию касательно ядерных испытаний на полигоне в Неваде.
«Если эта информация соответствует действительности, то речь не идет об испытании ядерного оружия, поскольку данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Рябков.
Он также добавил, что «Москва продолжает следить за ситуаций». Помимо этого Рябков напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не собирается проводить ядерные испытания первой — «только после США».
Ранее в минэнерго США сообщили о тестовом подземном химическом взрыве на ядерном полигоне в Неваде.