В МИД РФ рассказали, когда Россия проведет ядерное испытание

«Если эта информация соответствует действительности, то речь не идет об испытании ядерного оружия, поскольку данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — заявил Рябков.