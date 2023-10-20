В МИД призвали россиян воздержаться от поездок на Ближний Восток
Гражданам России лучше воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, говорится 20 октября в сообщении на сайте МИД РФ.
В дипломатическом ведомстве констатировали эскалацию обстановки на Ближнем Востоке, что характеризуется обстрелам территории Израиля, ракетно-бомбовыми ударами по сектору Газа и вооруженными инцидентами на границе Израиля и Ливана.
«В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории», — говорится в сообщении.
При этом в случае перемещения по указанным государствам следует соблюдать максимальную осторожность и избегать районов столкновений и риска, а также следить за сообщения российских дипмиссий, рекомендовали в МИД.
«Продолжается плотная работа с властями Египта и Израиля с целью обеспечения выхода из сектора Газа граждан России, обратившихся за содействием в эвакуации», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что до текущего момента сохраняется возможность вылета из Израиля, Ливана и Иордании, с 9 октября в Россию из этих направлений прибыло уже около шести тысяч граждан. Кроме того, в министерстве напомнили, что 19 октября МЧС России доставил в Египет гуманитарную помощь (муку, сахар, рис и иные продукты общим весом 27 тонн) для передачи Египетскому обществу Красного полумесяца для населения Газы.
Острая фаза конфликта между Израилем и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики движения проникли на территорию страны. После этого США выразили прямую поддержку действиям израильских властей, включая массированные бомбардировки сектора Газа.