МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать Израиль, Палестину, Ливан и Иорданию
Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует россиянам не посещать Израиль, палестинские территории, Ливан и Иорданию. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства в связи с развитием ситуации с регионе.
"Обстановка на Ближнем Востоке накаляется. Продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по северным и другим районам сектора Газа, вооруженные инциденты в районе "голубой линии" между Ливаном и Израилем, - обратили внимание в МИД РФ. - Растет число жертв и раненых. По всему миру проходят массовые протестные акции".
"В связи с этим настоятельно рекомендуем гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в регион, особенно в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории, - подчеркивается в тексте. - При перемещениях по указанным странам - соблюдать максимальную осторожность и повышенные меры личной безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за рекомендациями местных властей, а также сообщениями российских заграничных представительств".