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Захарова ответила сравнившей Россию с ХАМАС фон дер Ляйен

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о России и ХАМАС проявлением национализма и ксенофобии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова ответила сравнившей Россию с ХАМАС фон дер Ляйен
© globallookpress.com

Ранее, выступая в американском аналитическом центре, фон дер Ляйен заявила, что Россия и палестинское движение ХАМАС похожи и «у них одна суть». Глава ЕК обвинила ХАМАС и российские силы в использовании «варварских» способов борьбы.

Захарова назвала заявления фон дер Ляйен «проявлением крайней формы национализма и ксенофобии», а также провокацией, цель которой — «поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти».

«Почему такие заявления делает Урсула? Потому что из-за коррупционных махинаций с закупкой американских вакцин на десятники миллиардов она полностью на крючке и играет в вашингтонскую игру внутри Евросоюза», — написала Захарова.

Она отметила, что фон дер Ляйен в то же время игнорирует информацию о миллионах женщин и детей, которые стали жертвами «американской «войны с террором» в Ираке, Афганистане и других странах.

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Захарова добавила, что аналогичные заявления о России делают в США, пытаясь спровоцировать в РФ межнациональный и межконфессиональный разлад, а также «стравить людей».

«У них это так лихо получилось на Украине и в других частях света. Но с нами они обломают зубы — не выйдет!» — заключила она.

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