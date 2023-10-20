В России высмеяли обращение Зеленской к Google по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, не просила ли первая леди Украины Елена Зеленская американскую компанию Google об особенном отображении на картах бутиков Cartier. Так в своем Telegram-канале она отреагировал на информацию о том, что жена украинского лидера обратилась к представителям фирмы с требованием по Крыму.