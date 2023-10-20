В Кремле прокомментировали взрыв на ядерном полигоне в США
Россия внимательно следит за ситуацией со взрывом на ядерном полигоне в штате Невада, США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
Так в Кремле отреагировали на то, что США провели подземные испытания на ядерном полигоне через несколько часов после того, как Госдума приняла в третьем чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
«Мы очень внимательно наблюдаем», — объявил Песков.
Ранее научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович заявил, что взрыв на полигоне в Неваде мог быть сигналом России на фоне отзыва ратификации ДВЗЯИ.
«Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем», — предположил Стефанович.