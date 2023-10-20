В Кремле прокомментировали взрыв на ядерном полигоне в США

Россия внимательно следит за ситуацией со взрывом на ядерном полигоне в штате Невада, США . Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков , его слова приводит РИА Новости .

Так в Кремле отреагировали на то, что США провели подземные испытания на ядерном полигоне через несколько часов после того, как Госдума приняла в третьем чтении закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).