«Одна машина с охраной, впереди машина с охраной, «довезите меня до дома правительства». А чего бы вам через площадь не перейти? Глядишь, земляка встретишь, пообщаетесь с кем-нибудь... Но это же не престижно, надо же с охраной, да ещё на «крузаках»! А бабушка получает 17 тыс. за то, что детей кормит с утра до вечера каждый день», — сказал он.