В Кремле заявили, что в РФ нет кампании по преследованию граждан США

В Кремле объяснили, что есть граждане США , которые нарушают закон, и в их отношении принимаются соответствующие меры. А никакой кампании по преследованию американцев нет.

"Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом, мы считаем, неуместно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию с редактором "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Алсу Курмашевой. Песков при этом добавил, что в Кремле не в курсе ситуации вокруг Курмашевой и за этим делом не следили.