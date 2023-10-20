Песков заявил "РГ", что поездка Путина в штаб ВС РФ не планировалась заранее
В Кремле сообщили, что посещение президентом РФ штаба ВС в Ростове-на-Дону заранее не планировалась.
"Это была достаточно оперативно согласованная поездка", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Российской газеты".
Представитель Кремля добавил, что такие поездки проходят достаточно регулярно и Путин прямо на месте получает доклады российских военных.
Напомним, что глава государства, направляясь из Перми в Москву, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону. О положении дел на фронте Путину рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.