В Кремле сообщили, что посещение президентом РФ штаба ВС в Ростове-на-Дону заранее не планировалась.

"Это была достаточно оперативно согласованная поездка", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Представитель Кремля добавил, что такие поездки проходят достаточно регулярно и Путин прямо на месте получает доклады российских военных.