$97.31-0.06102.63-0.28

Песков заявил "РГ", что поездка Путина в штаб ВС РФ не планировалась заранее

В Кремле сообщили, что посещение президентом РФ штаба ВС в Ростове-на-Дону заранее не планировалась.

"Это была достаточно оперативно согласованная поездка", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Российской газеты".

Представитель Кремля добавил, что такие поездки проходят достаточно регулярно и Путин прямо на месте получает доклады российских военных.

Путин назвал провалом контрнаступление украинской армии

Напомним, что глава государства, направляясь из Перми в Москву, посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону. О положении дел на фронте Путину рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.