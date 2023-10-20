Лавров для решения конфликта Израиля и Палестины призвал учесть решения ООН и «реалии, сложившиеся после 1967 года»

Россия в контексте палестино-израильского конфликта придерживается решений Совета Безопасности ООН от 1967 года и надеется, что они будут учтены при урегулировании конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По его словам, когда все сядут за стол переговоров, необходимо будет взглянуть на карту и соотносить свои практические действия с решениями Совета Безопасности, и учесть реалии, которые сложились после 1967 года, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москва привержена решениям Совета Безопасности [ООН], которые никто не отменял и от которых никто не отказывался. Эти решения предполагают достижение договоренностей о создании палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава ведомства обратил внимание, что Израиль нарушает эту резолюцию своими односторонними действиями.