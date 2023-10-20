Лавров отреагировал на сообщениях о поставках боеприпасов КНДР в Россию

Лавров назвал слухами обвинения США, что КНДР поставляет России боеприпасы
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР якобы поставляет РФ боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости.
«Я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость. Это всем хорошо известно», — отметил министр в интервью.
В Белом доме накануне заявили, что за последние два месяца Пхеньян якобы передал Москве тысячи контейнеров с военной помощью.
20 октября Минэнерго США сообщало, что страна провела подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие. Также отмечалось, что они прошли в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.
Обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон заявил, что проведение США нового испытания на ядерном полигоне в штате Невада в период всплеска противоречий между Вашингтоном и Москвой в атомной сфере может привести к новой гонке вооружений.