Лавров заявил, что Украина надоела многим в Европе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многим в Европе Украина надоела, но по инерции там пытаются удержать ситуацию на плаву.
Такое мнение министр высказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву», — сказал Лавров.
При этом дипломат подчеркнул, что пока сложно сказать, насколько хватит финансирования Киева со стороны европейских стран.
Ранее стало известно, что число украинских граждан, которые считают, что западные страны устали от Киева и сокращают помощь, выросло за год в два раза — до 30%