Лавров заявил, что Украина надоела многим в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многим в Европе Украина надоела, но по инерции там пытаются удержать ситуацию на плаву.

Такое мнение министр высказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что многим надоела Украина в Европе. По инерции они через самовнушение пытаются ещё удерживать эту ситуацию на плаву», — сказал Лавров.

При этом дипломат подчеркнул, что пока сложно сказать, насколько хватит финансирования Киева со стороны европейских стран.