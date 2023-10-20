Эскалация и помощь нацистам: МИД о решении США передать Киеву ATACMS
Замглавы департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что передача Украине дальнобойных ракет ATACMS говорит о стремлении США к эскалации. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Зайцев, 17 октября стало известно, что США недавно передали Украине ATACMS.
«Получение ракет подтвердили и в Киеве, по-лакейски отблагодарив за выполнение своих обещаний. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта», - заявил дипломат.
В то же время Зайцев подчеркнул, что поставки новых вооружений Украине не изменят ситуацию в зоне конфликта и не повлияют на выполнение целей российской спецоперации.
17 октября представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон подтвердил, что Вашингтон недавно передал Украине ракеты ATACMS. В Пентагоне заявили, что Киев получил ракеты с условием их применения в пределах украинской территории. СМИ писали, что дальность действия этой версии ATACMS составляет около 160 километров.
Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что ВСУ не смогут добиться успехов с помощью этих ракет, так как российские силы знают, как отражать такие атаки.