Слуцкий назвал «три кита» западной демократии

Ложь, цинизм и лицемерие являются тремя китами западной «демократии, написал 20 октября в своих соцсетях глава Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат обратил внимание на призыв президента США Джо Байдена к американцам поддержать Израиль и Украину и обозначение им России и ХАМАС как равнозначных угроз демократии.

«Ложь, цинизм и лицемерие — три кита западной «демократии». «Ненасытный аппетит и желание обладать властью» — зеркальная характеристика мотивов действий США за пределами границ «золотого миллиарда», — подчеркнул Слуцкий.

Как заметил парламентарий, развязанные США «маленькие победоносные войны» разрослись уже до уровня крупных региональных конфликтов и привели к разрушению стран и трагедиям целых народов.

«Именно США внесли «решающий вклад» в разжигание ближневосточного противостояния, по сути, заблокировав решение Генеральной Ассамблеи ООН по созданию независимого Палестинского государства и активно поддерживая деньгами и оружием израильскую сторону», — напомнил Слуцкий.

Также он обратил внимание, что именно Вашингтон спровоцировал конфликт на Украине, подводя инфраструктуру НАТО к российским границам и спонсируя киевский режим, который они привели к власти для создания антироссийского плацдарма. В этой связи Слуцкий подчеркнул, что именно США были бенефициарами военных конфликтов во Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине и Ближнем Востоке.

«Так кто террорист и диктатор, господин Байден!? Какое государство?», — задался вопросом глава комитета по международным делам.