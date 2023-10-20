Медведев: на Западе наказывают за выход за идеологические буйки
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о ситуации на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале он заявил, что на Западе начали наказывать за выход за «идеологические буйки».
Российский политик таким образом отреагировал на высказывание министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Напомним, что он выступил с критикой в отношении футболиста Карима Бензему из-за постов в поддержку Палестины.
«Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал», – подчеркнул Медведев.
По словам Дарманена, у обладателя «Золотого мяча» футболист Бензема есть связи с террористической организацией.
7 октября боевики ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля. Вслед за ударом бойцы движения высадились с моря, атаковали КПП на суше, осуществили нападение с воздуха при помощи парапланов. Они нанесли ряд чувствительных ударов Армии обороны Израиля, уничтожили и захватили большое количество бронетехники. В ответ на их действия израильские военные нанесли ракетно-бомбовые удары по сектору Газа. Военные действия продолжаются до сих пор.