Медведев: на Западе наказывают за выход за идеологические буйки

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о ситуации на Ближнем Востоке. В своем Telegram-канале он заявил, что на Западе начали наказывать за выход за «идеологические буйки».

Российский политик таким образом отреагировал на высказывание министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Напомним, что он выступил с критикой в отношении футболиста Карима Бензему из-за постов в поддержку Палестины.

«Выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам – нет. Их не должно быть жалко. Они там все типа террористы и пусть умирают тысячами. Дети, женщины, старики – просто расходный материал», – подчеркнул Медведев.

По словам Дарманена, у обладателя «Золотого мяча» футболист Бензема есть связи с террористической организацией.