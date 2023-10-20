Путин обсудил с Совбезом современные технологии для обеспечения безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел в пятницу, 20 октября, совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

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Глава государства предложил обсудить вопросы внедрения современных технологий для обеспечения обороны и безопасности государства. По этому вопросу уже в закрытой части выступил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.