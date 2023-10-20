Слуцкий: внешняя политика США несет угрозу стабильности и безопасности на планете

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Современная внешняя политика Соединенных Штатов Америки несет угрозу стабильности и безопасности на планете. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявление президента США Джо Байдена о намерении направить Конгрессу запрос на оказание помощи Украине и Израилю.

По его словам, "маленькие победоносные войны", которые американские политики развязывали ради собственных амбиций и предвыборных рейтингов, разрослись до уровня масштабных региональных конфликтов и привели к разрушению стран, трагедиям целых народов, миграционному кризису на Европейском континенте и пожару на Ближнем Востоке.

"Именно США внесли "решающий вклад" в разжигание ближневосточного конфликта, по сути, заблокировав решение Генеральной Ассамблеи ООН по созданию независимого Палестинского государства и активно поддерживая деньгами и оружием израильскую сторону конфликта. Именно США спровоцировали конфликт на Украине, планомерно подводя инфраструктуру НАТО к границам России и спонсируя неонацистский марионеточный режим, который они же фактически и привели к власти с целью создания антироссийского военного плацдарма", - добавил парламентарий.