Медведев назвал запрет УПЦ на Украине грязной политикой, «замешанной на кокаине»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал принятие запрет канонической Украинской православной церкви на Украине результатом грязной политики, «замешанной на кокаине».
«Запрет исконной церкви в Малороссии — грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский не просто выродок без рода и племени. Не просто манкурт, забывший и свою, и чужую историю», — написал он в Telegram.
Медведев назвал украинского лидера «трясущимся от вожделения власти клоуном-Франкенштейном», который был создан на потеху заказчикам и готовый уничтожить Христианство на родной земле.