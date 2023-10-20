США в течение 15 лет ведут охоту за россиянами в других государствах, говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Также отмечаются «нечеловеческие условия» тюремного содержания граждан России и отказы в предоставлении им медицинской помощи.

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Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря госдепартамента США Миллера. На этот раз чиновник пытался «очернить» нашу страну «страшилками» о небезопасности поездок в Россию американцев. Примечательно, что мифы <...> исходят от представителя страны, которая на протяжении 15 лет ведет настоящую охоту за российскими гражданами в третьих государствах. Количество инцидентов такого рода превысило 60. После ареста и экстрадиции соотечественники сталкиваются с предвзятым отношением со стороны американского правосудия, — говорится в заявлении посольства.

Дипломаты потребовали от властей США прекратить преследование россиян, соблюдать их законные права и «отказаться от насаждения русофобской риторики».

Весной текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в тюрьмах США находятся около 60 россиян. При этом американская сторона при экстрадиции граждан РФ из третьих стран не выполняла требования двусторонней консульской конвенции, подчеркнул министр.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что выпады США против российского руководства являются неуместными и неприемлемыми. По его мнению, такая риторика еще больше подогревает и без того процветающую на Западе русофобию. Таким образом Антонов прокомментировал интервью президента США Джо Байдена, в котором американский лидер предложил вообразить мир без российского главы Владимира Путина.