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Ким Чен Ын назвал Лаврова «товарищем министром»

Дружба между Пхеньяном и Москвой становится все крепче, рассказал глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.

Ким Чен Ын назвал Лаврова «товарищем министром»
© МИД РФ

Политик напомнил, что в сентябре совершил официальный визит в Россию, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.

После этого визита, переговоров, отметил Ким Чен Ын, между странами возникла настоящая дружба, власти государств стали уделять больше внимания развитию отношений. В целом, уточнил глава КНДР, наблюдается «очень хорошая атмосфера».

Ким Чен Ын заметил, обращаясь к Сергею Лаврову, что на фоне хороших отношений между странами, ему очень приятно встретиться с «товарищем министром».

Напомним, что глава МИД России большое внимание уделяет развитию отношений со странами Африки, Азии, Латинской Америки. В 2023 году он посетил Анголу, Бразилию, Венесуэлу, Кубу, Мавританию, Мали, Никарагуа, Северную Корею, Судан, Эритрею, Эсватини, ЮАР (дважды).

Ким Чен Ын принял в Пхеньяне Лаврова

В КНДР также побывал глава Минобороны России Сергей Шойгу. В ходе визита он встретился с министром обороны КНДР Кан Сун Намом и с Ким Чен Ыном.

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