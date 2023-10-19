МИД РФ назвал чудовищными последствия вето США на резолюцию по Палестине

"Если бы СБ ООН принял 16 октября российский проект по гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, то, возможно, трагического ракетного удара по больничному комплексу "Аль-Ахли", жертвами которого стали, по поступающей информации, свыше 800 палестинцев, можно было бы избежать, - отметили в министерстве. - Каждый день промедления означает не только стремительный рост числа погибших и раненых, но и продолжение страданий гражданских лиц, ставших пленниками заблокированного анклава и в целом заложниками многолетней неурегулированности палестино-израильского конфликта".