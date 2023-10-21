Полянский: вето США на ближневосточную резолюцию в ООН - "удар ножом в спину"

Блокирование предложенного Бразилией проекта резолюции Совета Безопасности ООН со стороны США, которые применили право вето, стало ударом ножом в спину.
С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС. По его словам, американцы "внезапно решили ветировать резолюцию".
"Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину", - сказал он.
Полянский уточнил, что многие страны считали, будто США вместе с ними. 18 октября СБ ООН не принял проект бразильской резолюции по Ближнему Востоку, так как США наложили вето на этот документ. Также СБ ООН не осудил удар по госпиталю "Аль-Ахли" в Газе.
Накануне стало известно, что Совбез ООН также не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту с осуждением ударов по сектору Газа. Полянский заявил, что российский проект лучше отвечает гуманитарным потребностям гражданского населения Газы и не содержит политических элементов.