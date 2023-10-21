Полянский: вето США на ближневосточную резолюцию в ООН - "удар ножом в спину"

Блокирование предложенного Бразилией проекта резолюции Совета Безопасности ООН со стороны США, которые применили право вето, стало ударом ножом в спину.

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С таким заявлением выступил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС. По его словам, американцы "внезапно решили ветировать резолюцию".

"Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину", - сказал он.

Полянский уточнил, что многие страны считали, будто США вместе с ними. 18 октября СБ ООН не принял проект бразильской резолюции по Ближнему Востоку, так как США наложили вето на этот документ. Также СБ ООН не осудил удар по госпиталю "Аль-Ахли" в Газе.