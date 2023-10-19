Госдума призовет ООН и парламенты мира прекратить торговую блокаду Кубы

В Государственную Думу внесен проект постановления об обращении к Генеральной Ассамблее ООН и парламентам государств мира о прекращении блокады Кубы со стороны США. Соответствующий документ опубликован 19 октября в электронной базе палаты.

© Парламентская газета

Автором проекта постановления стал Комитет по международным делам.

Согласно тексту проекта обращения, Госдума подтверждает позицию Москвы о необходимости прекращения Вашингтоном политика давления в отношении Гаваны. При этом парламентарии выражают протест грубым нарушением США принципов международного права, что проявляется в попытках запугивания Кубы и антигуманных действиях в отношении населения острова.

«В настоящее время в результате организованной Соединенными Штатами Америки экономической, торговой и финансовой блокады в Республике Куба сложилась сложная экономическая и гуманитарная обстановка, которую усугубляют последствия ряда природных и техногенных катастроф», — говорится в тексте документа.

Депутаты подчеркивают, что действия США ставят под угрозу здоровье кубинцев, их право на достойное существование, а также доставляют жителям острова моральные и физические страдания. При этом санкции США применяются по экстерриториальному принципу и мешают выстраивать отношения с Кубой другим государствам и организациям, в том числе в сфере энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, туризма и гуманитарного сотрудничества.