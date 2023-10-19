Президент Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным по Украине

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью Yle.

Однако, по его словам, на данный момент нет предпосылок к подобному развитию событий.

«Не думаю, что он [Путин] сейчас позвонит», — резюмировал Ниинистё.

Президент Финляндии выразил надежду, что ситуация на Украине не перерастет в длительный замороженный конфликт. С его точки зрения, боевые действия перерастают в «позиционную войну».

Ранее Ниинистё вспомнил, как Владимир Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова, которое было посвящено Александру Пушкину, на одной из встреч в 2022 году. Как отметил лидер Финляндии, президент РФ «был одержим российской культурой».