Путин подписал закон о денонсации конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Россией конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.

Путин заявлял, что данный шаг даст возможность избежать дискриминации российской стороны в рамках мониторингового механизма Совета Европы. При этом президент подчеркнул, что денонсация не повлияет на соблюдение прав национальных меньшинств в стране.

Комитет министров Совета Европы в сентябре прошлого года существенно ограничил полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, который призван отслеживать выполнение странами - участниками Рамочной конвенции своих обязательств в данной области.