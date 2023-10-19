В России окрестили власти Украины сатанистами

В руководстве Украины засели сатанисты, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на принятие в Верховной раде в первом чтении законопроекта о запрете канонической УПЦ на территории республики.