Для предпринимателей хотят смягчить нормы судопроизводства

В Уголовно-процессуальном кодексе хотят закрепить понятие преступления, совершенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, что должно повысить процессуальные гарантии бизнесменам. Соответствующий закон Верховного суда приняли на пленарном заседании Госдумы 19 октября.

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Первый замглавы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина подчеркнула, что это «очень важный документ».

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«Он уточняет производство по уголовным делам в отношении субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», — сказала она.

В проекте дается определение преступлений, совершенных индивидуальными предпринимателями (ИП) в связи с ведением предпринимательской деятельности или управлением принадлежащим им имуществом, а также преступлений, совершенных членом органа управления коммерческой организации.

Под первыми предложено понимать преступления, совершенные ИП в ходе самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, или при управлении принадлежащей ему собственностью.

Под вторыми — преступления, совершенные членом органа управления коммерческой организации при управлении этой организацией или в ходе реализации самостоятельной, на свой риск деятельности по систематическому получению прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

Более четкое толкование этих понятий в уголовно-процессуальном законодательстве позволит точнее квалифицировать данную категорию дел, считает Панькина. Документ, по ее словам, направлен на гуманизацию судопроизводства по преступлениям экономического блока.

Сегодня зачастую возникает неопределенность и, как следствие, сложность при разграничении преступлений, совершенных в связи с предпринимательской или иной экономической деятельностью и преступлений, не связанных с такой деятельностью, говорится в пояснении к документу. Однако это принципиально важно при избрании меры пресечения. Так, в случае совершения ряда преступлений не может применяться заключение под стражу, если преступление было совершено ИП или членом органа управления коммерческой организации в связи с предпринимательской деятельностью.

Авторы инициативы считают, что ее принятие будет способствовать гуманизации уголовного судопроизводства и повышению уровня процессуальных гарантий для подозреваемых и обвиняемых ИП и членов органов управления коммерческих организаций.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что очень часто непонимание предпринимательской деятельности приводит к тому, что неисполнение договоров трактуется как мошенничество.