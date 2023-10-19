В Госдуме предложили провести в Москве переговоры по деэскалации в Газе

Мы предлагаем на площадке ООН принять взвешенное решение. Мы предлагаем парламентам мира обратиться с рекомендациями к сторонам вместе с нами, вернуться за стол переговоров. Большая вероятность, что такой стол переговоров может состояться в Москве в любое время. Думаю, что это вполне рациональное решение, — сказал Слуцкий.