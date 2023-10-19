Лавров провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча длилась больше часа, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в четверг.

Лавров заявил, что Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за скорейшее налаживание переговорного процесса по безопасности на Корейском полуострове.

Министр подчеркнул, что межправительственная комиссия РФ и КНДР в ноябре обсудит сотрудничество в геологоразведке, а также будущие поставки энергоносителей.