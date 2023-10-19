Сергей Лавров провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча длилась больше часа, сообщило российское внешнеполитическое ведомство в четверг.
Лавров заявил, что Россия вместе с Северной Кореей и Китаем выступает за скорейшее налаживание переговорного процесса по безопасности на Корейском полуострове.
Министр подчеркнул, что межправительственная комиссия РФ и КНДР в ноябре обсудит сотрудничество в геологоразведке, а также будущие поставки энергоносителей.
В ходе визита Лавров возложил цветы к памятникам первых лидеров республики Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Министр также почтил память у мемориала советским воинам "Освобождение" и посетил кладбище с захоронениями советских военнослужащих.
Двухдневный визит главы МИД РФ в Северную Корею начался в среду. Это произошло спустя месяц после поездки Ким Чен Ына в Россию.