Китайские СМИ оценили визит Путина в Пекин

Решение России и Китая углублять отношения двух стран принято не в угоду каким-либо конъюнктурным интересам, а ориентировано на долгосрочные перспективы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с Владимиром Путиным. При этом китайский лидер подчеркнул, что двусторонний диалог основывается на вековом добрососедстве и дружбе, а его базовыми принципами выступают всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и общий выигрыш.

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Эти слова главы КНР можно назвать общим лейтмотивом оценок, которыми делятся представители местного экспертного сообщества по итогам визита в Китай российского президента. Пищи для размышлений у китайских аналитиков более, чем достаточно, поскольку Владимир Путин не только провел переговоры с Си Цзиньпином, в том числе тет-а-тет, но и выступил с программной речью на третьем Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках китайской инициативы «Пояс и Путь», а также провел ряд важных двусторонних встреч.

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Движение вперед

В ходе визита в РФ председателя КНР в марте 2023 года стороны утвердили план долгосрочного развития прагматичной кооперации между двумя странами. Он охватывает практически все сферы двустороннего диалога, включая торговлю, инвестиции, транспортная связанность и другие, напоминает научный сотрудник Центра изучения России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн в своей статье для издания Global Times.

В течение последних месяцев за небольшим исключением все российские и китайские ведомства находились в активном взаимодействии по вопросу практической реализации установок лидеров. Теперь пришло время оценить достигнутые результаты и обменяться мнениями по этому поводу. Это было одной из задач визита Владимира Путина в Пекин, поясняет специалист.

Что касается Китая, то для него присутствие российского президента на Форуме «Пояс и Путь» было важно с точки зрения опровержения распускаемых Западом слухов об «изоляции» этого проекта. Выступление главы РФ на мероприятии показало, что лидеры «не западного мира», исходя из интересов своих граждан, самостоятельно выбирают наиболее предпочтительные для их стран форматы международной кооперации, подчеркивает Цуй Хэн.

К общим целям

Мотором двустороннего диалога выступает общее понимание лидерами двух стран вызовов и угроз, которыми изобилует современный мир. Такую точку зрения для издания «Хуаньцюван» высказал эксперт Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Академии общественных наук Китая Чжан Хун.

Подобное взаимопонимание касается, в частности, таких сфер как обеспечение региональной безопасности, а также продвижение более справедливого и разумного глобального миропорядка, отмечает специалист.