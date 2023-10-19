Захарова сравнила НАТО с сектой

«Представителям западных стран, которые вбрасывают аллегории вроде "брак по расчету" в отношении российско-китайского взаимодействия, рекомендовали бы поближе присмотреться к системе связей в своем лагере и честно признаться самим себе, чего там больше — искреннего уважения и учета позиций друг друга или измен и насилия», — сказала дипломат.