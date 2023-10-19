В Госдуму внесли проект обращения к ООН в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение депутатов проект обращения к ООН и парламентам стран мира в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил журналистам председатель комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Армия обороны Израиля и радикальное исламистское движение ХАМАС, захватившее власть в секторе Газа в 2007 году, ведут взаимные ракетные обстрелы. Они начались 7 октября, после того как боевики движения вторглись на израильскую территорию и выпустили по ней за несколько часов около 4,5 тысячи ракет. Израиль в ответ инициировал в анклаве военную операцию «Железные мечи» и проводит бомбардировки сектора Газа. При этом ХАМАС не выпускает из анклава никого, несмотря на желание жителей эвакуироваться.