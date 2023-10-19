Медведев назвал худший вариант развития событий в Израиле и Палестине

Медведев считает, что конфликт в Израиле и Палестине может перерасти в войну
Конфликт в Израиле и Палестине имеет все шансы перерасти в полноценную региональную или даже глобальную войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Известий".
"Не стал исключением и новый конфликт между палестинцами и израильтянами, у которого есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну. А при плохом стечении обстоятельств - в войну глобальную", - убежден политик.
"Единственный способ снять проблему раз и навсегда - создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года", - уверен он.