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Медведев считает, что конфликт в Израиле и Палестине может перерасти в войну

Конфликт в Израиле и Палестине имеет все шансы перерасти в полноценную региональную или даже глобальную войну, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Известий".

Медведев назвал худший вариант развития событий в Израиле и Палестине
© РИА Новости

"Не стал исключением и новый конфликт между палестинцами и израильтянами, у которого есть все шансы перерасти в полноценную региональную войну. А при плохом стечении обстоятельств - в войну глобальную", - убежден политик.

"Единственный способ снять проблему раз и навсегда - создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года", - уверен он.

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