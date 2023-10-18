Небензя: США не называли причин недовольства ближневосточной резолюцией

Соединенные Штаты в ходе согласования текста бразильского проекта резолюции по палестино-израильскому кризису ни разу не говорили, что именно их не устраивало в тексте документа. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы даже не знаем, чем США были недовольны", сказал он, отметив, что во время подготовки бразильского документа не проводилось предметных дискуссий по самому тексту.

Ранее США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что, было вызвано отклонением Советом Безопасности (СБ) ООН российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.