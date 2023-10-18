Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США
Глава Соединенных Штатов Джо Байден не мог быть избран президентом США, если он родился в Израиле, пояснила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент США в среду, 18 октября, во время официального визита в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле. При этом в открытом доступе есть информация о том, что Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании.
В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов президентом страны может стать только гражданин США по рождению.
«Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», — отметила Захарова.
Дипломат констатировала, что российское «вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным.
Напомним, что западные лидеры постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в президентские и парламентские выборы во всех ключевых странах планеты. Российские официальные лица категорически отвергают эти обвинения, заявляют о том, РФ не вмешивается в политическую жизнь суверенных государств.