Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США

Президент США в среду, 18 октября, во время официального визита в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле. При этом в открытом доступе есть информация о том, что Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании.

В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

«Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», — отметила Захарова.

Дипломат констатировала, что российское «вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным.