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Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США

Глава Соединенных Штатов Джо Байден не мог быть избран президентом США, если он родился в Израиле, пояснила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США
© РИА Новости

Президент США в среду, 18 октября, во время официального визита в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле. При этом в открытом доступе есть информация о том, что Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании.

В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов президентом страны может стать только гражданин США по рождению.

«Только что Байден заявил, что он родился в Израиле. Значит, он не мог быть избран президентом США», — отметила Захарова.

Дипломат констатировала, что российское «вмешательство» в американские выборы становится все более изощренным.

Байден заявил о готовности поддерживать Израиль

Напомним, что западные лидеры постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в президентские и парламентские выборы во всех ключевых странах планеты. Российские официальные лица категорически отвергают эти обвинения, заявляют о том, РФ не вмешивается в политическую жизнь суверенных государств.

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