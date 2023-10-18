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Захарова прокомментировала заявление Байдена о том, что он родился в Израиле

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не мог бы быть избран главой американского государства, если он родился в Израиле. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления Байдена о том, что он родился в Израиле.

Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США
© ТАСС

"Только что [президент США Джо] Байден заявил, что он родился в Израиле, - отметила она. - Значит, он не мог быть избран президентом США".

"Российское "вмешательство" в американские выборы становится все более изощренным", - добавила дипломат.

Американский президент во время визита в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле. При этом в открытом доступе есть информация о том, что Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании.

Байден заявил о готовности поддерживать Израиль

В соответствии с Конституцией Соединенных Штатов Америки президентом страны может стать только гражданин США по рождению.