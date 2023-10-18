Захарова: рожденный в Израиле Байден не мог быть избран президентом США

"Только что [президент США Джо] Байден заявил, что он родился в Израиле, - отметила она. - Значит, он не мог быть избран президентом США".

Американский президент во время визита в Тель-Авив заявил, что родился в Израиле. При этом в открытом доступе есть информация о том, что Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании.